Москва, , 16:23 — REGNUM Прочла очень хорошо обоснованную статью Михаила Ремизова «О кризисе оснований. Мобилизация как стратегический сценарий выживания страны». Соглашаясь с автором в том, что стране необходима масштабная мобилизация ресурсов, хочется расширить и обозначить те сферы, о которых знаю и пишу я сама.

Я всё о том же: о работе с недружественным зарубежьем. И о том, что на данный момент происходит спонтанная мобилизация гражданского общества, а вот государственные органы и структуры, призванные работать с этим гражданским обществом, мобилизоваться или не торопятся, или вовсе не собираются.

Существует масса методов для актуализации и усиления российской позиции в гражданском обществе Западной Европы, и тут, как и во всём остальном — мобилизация и консолидация усилий на это направленных не преминет принести результат. Однако, как это всегда бывает, усилия гражданского общества имеют гораздо больший успех, если они действуют в унисон с позицией государственных структур.

На данный момент мы видим массу патриотической риторики сверху и огромное количество добровольцев снизу, но при этом эти два сегмента никак не взаимодействуют между собой.

Чиновничий аппарат как МИД РФ, так и Россотрудничества, который мог бы и должен был бы в нынешних обстоятельствах вести активное взаимодействие с русскоязычной диаспорой, этой работы всерьёз никогда и не начинал.

Прошло то время, когда мы «ждали перемен» — пора уже перемены создавать самим.

Создавать сверху, в форме государственных программ, новые проекты и начинания, а не ждать того момента, когда разочарование оттолкнет от Русского государства его сторонников, оставив лишь странное послевкусие.

Евгения Гринберг