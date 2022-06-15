Саратов, 15 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Саратове практически завершены работы по подготовке основания для установки стелы «Город трудовой доблести». О прибытии элементов будущего объекта в город сообщил мэр Михаил Исаев.

Alexxx Malev Саратов

«Работы по подготовке основания практически завершены, в ближайшее время начнется монтаж конструкции: сначала будут собраны пилоны и полусфера, затем на них будут установлены бронзовые панно и другие части монумента», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Исаева, высота центрального шпиля составит 27 метров. В сквере «Заводской» параллельно идет благоустройство. Все работы намерены завершить в конце июня. Открытие стелы состоится 2 июля. Два года назад именно в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».

ИА REGNUM напоминает, за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность почетное звание Российской Федерации в 2020 году было присвоено городу Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

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