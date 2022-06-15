Донецк, 15 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрела Минерального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:30 и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Донецк.