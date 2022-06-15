Иркутск, 15 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Иркутске хирурги оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы провели редкую операцию, удалив зуб из носа у 14-летней девочки.

Минздрав Иркутской области Зуб в носу ребенка

«Проведенные исследования, в том числе, МСКТ, показали, что ретинированный сверхкомплектный зуб стоит в передних отделах дна полости носа справа и перекрывает просвет, за счет чего как раз и затруднено носовое дыхание, причем стоит корнем вниз», — рассказали врачи ЛОР-отделения. Поэтому было принято решение об оперативном лечении в плановом порядке. Под общей анестезией хирурги отслоили близлежащие ткани и удалили зуб.

По словам медиков, нос сразу стал хорошо дышать, пациент выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Врач, проводивший операцию — Иван Андреевич Зеленский — отдал удаленный зуб девочке на память. По словам специалистов, подобные аномалии встречаются крайне редко.

Как сообщало ИА REGNUM, в московской городской клинической больнице (ГКБ) имени С. П. Боткина врачи начали проводить операции с помощью нового робота-хирурга Da Vinci.

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