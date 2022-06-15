Маймана, Афганистан, 15 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Базаре-Чичуктой уезда Кайсар афганской провинции Фарьяб произошло дорожно-транспортное происшествие.

Tysto Авария

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что автомобиль «Мазда» сбил восьмилетнюю девочку, которая скончалась позднее в уездной больнице Кайсара.

Известно, что водитель автомобиля был арестован силами безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).