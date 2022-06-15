Ингушетия получит 2 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов
Магас, 15 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Ингушетии выделят из федерального бюджета более 1,9 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов. Денежные средства предоставят по решению главы правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили 15 июня в пресс-службе руководителя Ингушетии. При этом, как отметил премьер-министр, выделяя эту субсидию, правительство рассчитывает на полное решение вопроса о создании необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях.
По словам руководителя региона, в 2022 году будет завершено строительство девяти детских садов на 1950 мест. Показатель обеспеченности местами в ДОУ достигнет 98%, что на 28% больше, чем в 2019 году.
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