Магас, 15 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Ингушетии выделят из федерального бюджета более 1,9 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов. Денежные средства предоставят по решению главы правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили 15 июня в пресс-службе руководителя Ингушетии. При этом, как отметил премьер-министр, выделяя эту субсидию, правительство рассчитывает на полное решение вопроса о создании необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях.

Glavarb.ru Детский сад

«Для создания новых мест в детских садах наша республика получит уже в текущем году 873,3 млн рублей, а в 2023 году — 1 млрд 32 млн рублей. Благодаря проведению капитального ремонта в старых дошкольных образовательных учреждениях и строительству новых детских садов мы сможем в скором времени закрыть вопрос очередности», — цитирует пресс-служба главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

По словам руководителя региона, в 2022 году будет завершено строительство девяти детских садов на 1950 мест. Показатель обеспеченности местами в ДОУ достигнет 98%, что на 28% больше, чем в 2019 году.

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