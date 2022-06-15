Екатеринбург, 15 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области планирует закупить ещё 16 автомобилей скорой помощи. На эти цели потратят около 108 млн рублей, соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Екатеринбург.рф Новые автомобили Скорой помощи

Подрядчик должен предоставить 16 автомобилей класса «В» с бензиновым двигателем, механической коробкой передач, дополнительным аккумулятором и системой газоснабжения. Кроме того, машины должны быть оборудованы сейфом и видеорегистратором. Заказчиком выступил областной департамент государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 107,7 млн рублей. Подать заявки можно до 22 июня 2022 года.