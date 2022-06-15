Оренбург, 15 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области проверки зданий судов не подтвердили информацию писем с угрозами теракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Pixabay.com Суд

Сообщения о минировании оказались ложными. После проверок суды продолжили работу в штатном режиме.

Напомним, 15 июня ряд судов в регионе получили письма с угрозами. Из-за анонимных сообщений была приостановлена работы Дзержинского, Центрального, Ленинского, Промышленного и Оренбургского райсуда в Оренбурге. Также письма поступили в Соль-Илецкий городской суд, Первомайский райсуд; Промышленный, Октябрьский, Советский райсуды Орска и мировым судьям в Оренбурге.