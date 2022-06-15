Вашингтон, 15 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Соединенные Штаты обеспокоены положением украинских боевиков и ведут постоянную работы по обеспечению их всем необходимым. Об этом 15 июня заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала PBS.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

В ходе интервью корреспондент попросил Блинкена прокомментировать жалобы киевского режима на нехватку оружие и боеприпасов, а также на то, что у России в ходе спецоперации подавляющее преимущество в огневой мощи.

«На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить их всем, в чем они нуждаются», — сказал госсекретарь США.

Также он отметил «очень интенсивные бои в Донбассе и на юге Украины» и указал, что позднее глава Пентагона Ллойд Остин обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран ЕС потребности Киева в оружии.

«Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся», — пояснил Блинкен.

При этом госсекретарь США не стал отвечать на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны киевского режима, сказав, что будущее Украины якобы должны определять «сами украинцы».

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