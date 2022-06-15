Тирасполь, 15 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Планы властей Молдавии ввести празднование Дня комбатанта в честь тех, кто напал на Приднестровье в 1992 году, свидетельствуют о всплеске национализма в стране. Об этом говорится в заявлении главы МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталия Игнатьева, обнародованном пресс-службой ведомства.

Novostipmr.com Бендеры

Отмечается, что чествование участников войны на Днестре планируется провести 19 июня. В этот день в Приднестровье вспоминают Бендерскую трагедию 1992 года.

«То, что они чествуют комбатантов и делают из них героев, — является частью их национальной идеологии, — сказал Игнатьев. — Это кощунственные вещи».

По его мнению, такие действия предпринимаются с целью усилить напряженность в регионе. Они подрывают доверие в отношениях сторон.

Напомним, Бендерская трагедия в Приднестровье считается наиболее острым событием конфликта, когда вооружённые молдавские подразделения напали на Бендеры. Тогда шли переговоры о прекращении огня, работала согласительная комиссия, поэтому нападение было неожиданным. Внезапность атаки и численное преимущество молдавских сил позволили захватить Бендеры. Приднестровцы с большим трудом отбили город.