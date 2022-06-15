Москва, 15 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на предательство западных стран, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Kremlin.ru Сергей Чемезов

По его словам, развитие невозможно без международных партнерств, поэтому Россия поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.

«Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — написал Чемезов в колонке для РБК.

Он также назвал беспрецедентными введенные санкции в отношении Москвы. Вместе с тем Чемезов считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки «замещать все».

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — добавил глава Ростеха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо на слушаниях в Сенате Конгресса страны заявил, что власти США допускали избыточное применение санкций против России.

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