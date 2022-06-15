Чемезов обвинил западные страны в предательстве России
Москва, 15 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на предательство западных стран, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
По его словам, развитие невозможно без международных партнерств, поэтому Россия поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.
Он также назвал беспрецедентными введенные санкции в отношении Москвы. Вместе с тем Чемезов считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки «замещать все».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо на слушаниях в Сенате Конгресса страны заявил, что власти США допускали избыточное применение санкций против России.
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