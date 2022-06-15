Иркутск, 15 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Учитывая погодные условия, на территории всей Иркутской области особый противопожарный режим будет действовать до конца июня 2022 года, сообщает 15 июня телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

Режим продлен в южных, центральных и западных районах и продолжает действовать в северных территориях.

«На сегодня 17 районов имеют пятый класс пожарной опасности, в этих условиях мы продлили особый противопожарный режим до конца текущего месяца. Это необходимо для того, чтобы сдерживать пожары, которые действуют на территории региона, вести профилактическую работу, привлекать дополнительные силы и средства. Призываю наших арендаторов, выполняющих работы в лесах, соблюдать требования пожарной безопасности. Мы делаем все, чтобы не перейти в режим ЧС», — пояснил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3618909" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 15 июня в лесном фонде в Иркутской области действует 10 возгораний на площади 359,9 га.

Читайте также: В Приангарье ликвидировано девять лесных пожаров