Донецк, 15 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по городу Ясиноватая и посёлку Кременец в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Все три удара нанесены с позиций в Авдеевке. В 7:50 украинские артиллеристы выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по населённому пункту Кременец.

В 8:00 и 8:20 боевики применяли «Град» для обстрела Ясиноватой. По городу выпущено сначала две, а после четыре ракеты.