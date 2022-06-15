Благовещенск, 15 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Завершён один из этапов строительства моста через реку Зея в Благовещенске. Смонтированы три пролёта длиной 252 метра, осталось построить ещё 432 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе Амурской области.

Minvr.ru Мост через Амур

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«В августе будет проведена стыковка нового моста через Зею, это важный этап в строительстве. Проделана большая работа, впереди не меньше. Стройка автомобильного моста — это один из крупнейших инфраструктурных объектов Приамурья за последние десятилетия. Он будет готов в 2023 году», — рассказал глава региона Василий Орлов.

Завершённый этап строительства перехода — предпоследний. Общая протяжённость моста составит 9 км, в том числе 7 км подходов к мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года новый мост соединит берега Зеи в столице Приамурья, заявлял ранее начальник участка АО «БТС-МОСТ» Алексей Чернов.