Улан-Удэ, 15 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Бурятия получит из федерального бюджета дополнительные 2,6 млрд рублей на строительство детских садов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Детский сад в Бурятии

По словам главы региона Алексея Цыденова, дополнительные средства позволят быстрее выполнить задачу по обеспечению качества и доступности дошкольного образования.

«Средства поступят в течение двух лет. В текущем году — более 1,3 млрд рублей, а в 2023 — более 1,2 млрд рублей. На эти средства до конца 2023 года будут проведены в детских садах реконструкция и капремонт, а также будут построены новые», — добавили в правительстве.

В итоге республика намерена обеспечить стопроцентная доступность дошкольного образования.

Читайте также: Воспитанники нового детсада в Бурятии будут учить три языка