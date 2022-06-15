Иркутск, , 08:55 — REGNUM На утро 15 июня в лесном фонде в Иркутской области действует 10 возгораний на площади 359,9 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Сайт Иркутской области

За минувшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади 35,3 га: три — в Усть-Илимском районе, два — в Усть-Удинском, по одному - в Черемховском, Тайшетском, Нижнеилимском и Куйтунском районах. Полностью локализовано пять пожаров на общей площади 280,8 га: два - в Нижнеудинском районе, по одному - в Усть-Илимском, Киренском и Усть-Кутском районах.

В тушении лесных пожаров было задействовано 414 человек: 169 пожарных-десантников, 138 сотрудников лесопожарных формирований, 87 работников арендаторов лесных участков, а также 94 единицы наземной техники.

В авиамониторинге — четыре Ан-2 и восемь легкомоторных самолётов. Четыре вертолёта Ми-8 — в переброске десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 14 июня в лесном фонде в Иркутской области тоже действовало 10 возгораний на площади 132,35 гектаров.

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