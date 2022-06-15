Москва, 15 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В России проходит эксперимент для создания упаковки для продовольственных товаров, сообщила 15 июня вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК.

Economy. gov.ru Виктория Абрамченко

Она рассказала, что сейчас насущный вопрос упаковки в импортозамещении — асептическая упаковка, TetraPak, PurePak.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала вице-премьер.

По словам Абрамченко, российская упаковка может не быть столь белой, как зарубежная, и иметь «экологичную» расцветку. Выпуск начнётся уже в 2022 году.

«Уже первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — пояснила зампред правительства.