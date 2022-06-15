Сеул, , 08:53 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей международного рейтингового агентства Fith Ratings.

Fitch Retings Voria.gr

По сравнению с мартовским прогнозом показатель понижен на 0,3%.

Эксперты отмечают, что данное решение было принято в связи с замедлением темпов мировой экономики и экономическим спадом в Китае. Среди дополнительных экономических «препятствий» агентство также указало на украинский кризис, ужесточение денежно-кредитной политики крупными банками, а также потенциальные локдауны в Китае.

В мае текущего года индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 5,4%, что стало самым высоким показателем за последние 14 лет. Эксперты Fith Ratings считают, что инфляция продолжит расти, поскольку высокие цены на энергоносители и сырье привели к увеличению производственных затрат.

В агентстве предполагают, что Банк Кореи повысит учетную ставку на 0,5 п. п. к концу года и сохранит её на уровне 2,5% в течение 2023 года.