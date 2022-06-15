Москва, 15 июня 2022, 08:52 — REGNUM Роскосмос пересмотрит федеральную космическую программу с целью отдать приоритет российской спутниковой группировке, сообщили в госкорпорации.
В госкорпорации добавили, что планируется направить финансирование на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения.
Там уточнили, что в первую очередь речь идет о метеоспутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. Для этого Роскосмос намерен запросить дополнительное финансирование.