Москва, , 08:52 — REGNUM Роскосмос пересмотрит федеральную космическую программу с целью отдать приоритет российской спутниковой группировке, сообщили в госкорпорации.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru

«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что планируется направить финансирование на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения.

Там уточнили, что в первую очередь речь идет о метеоспутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. Для этого Роскосмос намерен запросить дополнительное финансирование.