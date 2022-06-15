В Роскосмосе объявили о пересмотре космической программы
Москва, 15 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Роскосмос пересмотрит федеральную космическую программу с целью отдать приоритет российской спутниковой группировке, сообщили в госкорпорации.
Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»
«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
В госкорпорации добавили, что планируется направить финансирование на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения.
Там уточнили, что в первую очередь речь идет о метеоспутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. Для этого Роскосмос намерен запросить дополнительное финансирование.