Иркутск, , 08:51 — REGNUM В Тулуне, Саянске и Забитуе построят 108 квартир для детей-сирот, сообщает 15 июня телеграм-канал правительства региона.

Жильё Ako.ru

Работы ведутся по поручению главы Приангарья Игоря Кобзева в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот.

В Тулуне ООО «Новострой» построит три дома, что обеспечит жильем 24 человека. Подрядчик уже выполнил подготовительные и земляные работы, также завез сваи для устройства свайного поля.

В Саянске строится шесть домов на 48 квартир. На площадке идут подготовительные работы: установлено ограждение, ведутся земляные работы по подготовке котлована и установке фундаментных блоков.

В поселке Забитуй Аларского района ООО «Домострой» строит девять домов на 36 квартир. Работы идут по графику.

«На сегодня над ликвидацией задолженности по обеспечению жильем детей-сирот мы работаем в трех направлениях: приобретение готовых помещений, предоставление сертификатов на покупку жилья и строительство», — пояснил первый зампред правительства региона Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, самое большое количество детей-сирот, которые не получили положенное им жилье, насчитывается в Иркутской (10,8 тыс.), Кемеровской областях (9,3 тыс.), и в Забайкальском крае (6,8 тыс.).

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