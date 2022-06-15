Астана, 15 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Нанесение Израилем ударов по сирийской территории является недопустимым. Об этом 15 июня заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в начале переговоров в «астанинском» формате.

Sana.sy Александр Лаврентьев (слева) и Башар Асад (справа)

«Мы рассмотрим вопрос участившихся обстрелов территории Сирии со стороны Израиля. Думаем, что на этом нужно будет акцентировать внимание, это недопустимо», — сказал он.

Также Лаврентьев отметил, что ранее при нанесении ударов Израилем по Сирии получила повреждения взлетно-посадочная полоса аэропорта в Дамаске, в результате чего воздушная гавань не может принимать международные рейсы и обеспечивать транзит и прилет в страну.

При этом спецпредставитель президента РФ указал, что также в ходе переговоров будет рассмотрен вопрос присутствия в Сирии США, занимающихся «разграблением сирийского национального достояния», которому необходимо «поставить заслон».

Отметим, переговоры стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) в «астанинском» формате на высоком уровне по урегулированию в Сирии с участием представителей сирийского правительства и оппозиции, а также ООН, проходят в Казахстане 15–16 июня