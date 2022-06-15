Благовещенск, 15 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Здание мэрии Благовещенска разрушается после недавно сделанного ремонта. От фасада отвалился кусок длиною около двух метров и упал на парковку, сообщило ИА Amur. Life.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

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Автомобилей возле здания не было, никто не пострадал. Место, на которое обрушилась обшивка здания, огородили сигнальной лентой. Фасад уже начали ремонтировать.

Ремонт здания мэрии завершили менее года назад и потратили на него около 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Ростове-на-Дону обрушился фасад здания на улице Семашко. ЧП произошло в центре города, пострадавших не было.