Вашингтон, 15 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В рамках интервью, которое глава студии Bethesda Тодд Говард дал порталу IGN, были показаны новые кадры из игры Starfield. Ролик был опубликован 15 июня на сайте издания.

Скриншот из трейлера Видеоигра Starfield компании Bethesda Game Studios

В новом видео разработчики показали не только моменты игрового процесса, но и некоторые катсцены (ролики, выполненные на основе «движка» игры). Говард ответил на ряд вопросов журналистов, рассказав о некоторых механиках и возможностях Starfield.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Starfield будет включена система процедурной генерации, благодаря которой игроки получат возможность посетить около тысячи планет. Руководитель Bethesda дал понять, что не все из них будут интересными, при этом отметив, что через это разработчики хотят передать геймерам ощущение масштаба.