Вашингтон, 15 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Министерству финансов США пришлось расширить штат персонала, чтобы разрабатывать меры против России с связи с конфликтом на Украине. Об этом первый замглавы американского минфина Адевале Адейемо заявил 14 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Адейемо спросили, на что пошли более $100 млн, выделенных минфину в последние месяцы в связи с ситуацией на Украине. Замминистра ответил, что не располагает точными цифрами, но заверил, что средства были использованы.

«В действительности финансирование пошло по двум направлениям. Первое — это инвестиции в дополнительный персонал, второе — инвестиции в технологии», — ответил Адейемо.

Он пояснил, что министерству потребовались дополнительные люди, чтобы помочь с введением санкций «не только в традиционных областях». Так, необходимо было провести экономический анализ, чтобы лучше понять, как действовать против России, но смягчить при этом последствия для экономики самих США.

Также потребовались инвестиции в технологии в таких сферах, как финансовая разведка. В минфине хотели, чтобы собираемая о России информация была проанализирована и направлена американским правоохранительным органам и партнёрам США в мире, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Адейемо рассказал, что администрации США рекомендовали избегать чрезмерных санкций в отношении России и действовать более избирательно.

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