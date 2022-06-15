Магас, , 08:48 — REGNUM В Ингушетии совершено хищение денежных средств со счетов умерших граждан. В совершении преступления был уличен судебный пристав- исполнитель Назрановского городского отдела судебных приставов. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

На днях суд вынес приговор по нему. Обвиняемого признали виновным и отправили его на восемь лет в колонию общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Из подробностей расследования стало известно, что в 2019 году теперь уже бывший судебный пристав совершал хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах шести умерших граждан. Он незаконно обращал взыскания на эти счета по подложным исполнительным документам. После того как денежные средства перечислялись на счета его знакомых, подконтрольные ему, судебный пристав обналичивал деньги с банковских карт и похищал их.