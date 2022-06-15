Самара, 15 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Программа развития детско-юношеского спорта утверждена в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отмечается, что программа, которая была разработана при участии органов местного самоуправления, носит межотраслевой и межведомственный характер. Она направлена на создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для физического воспитания детей и подготовки спортивного резерва, обеспечение доступа граждан к информации об организациях, осуществляющих деятельность в сфере детско-юношеского спорта, реализацию моделей адресной работы со спортивно-одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья и другое.

Сообщается, что реализовывать программу намерены в два этапа: 2022−2024 годы и 2025−2030 годы. При этом утвержден план реализации первого этапа, в котором содержатся конкретные мероприятия и сроки их исполнения.

Так, в начале 2023 года в регионе планируют создать школьные спортивные лиги по видам спорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что программа развития детско-юношеского спорта в регионе до 2030 года разработана по поручению президента России Владимира Путина. Перечень поручений был сформирован по результатам заседания совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, который состоялся в сентябре 2021 года.