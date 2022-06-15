Чебоксары, 15 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Вице-премьер — глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов стал почётным гражданином ещё одного района республики. На этот раз его заслуги высоко оценили на его малой родине — в Батыревском районе, где он удостоен звания почётного гражданина. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования.

https://batyr.cap.ru/ Скриншот с сайта администрации Батыревского района Чувашии

Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, который удержался на посту со сменой власти в Чувашии и работает в статусе вице-премьера, получил звание «Почётный гражданин Батыревского района Чувашской Республики». Высокого признания на уровне муниципалитета он удостоен за «широкое общественное признание, большой вклад в социально-экономическое развитие района».

В релизе поэтически описываются роль и качества граждан, которые получают почётное звание.

«Почётные граждане — это золотой фонд республики. Присуждение этого звания — форма общественного признания высочайших заслуг людей, чья жизнь неразрывно связана со своим районом, кто своими выдающимися делами прославляет Чувашию и всю Россию. Эти люди обладают особой суммой личностных качеств – глубокими знаниями, высочайшим профессионализмом, талантом, трудолюбием, упорством, целеустремлённостью и самое главное – искренней любовью к своему родному району», — отмечается в сообщении.

Отметим, что Артамонов является уроженцем села Балабаш-Нурусово Батыревского района. В 2019 году ему было присвоено звание «Почётный граждан Цивильского района».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Сергей Артамонов являлся кандидатом в депутаты Госдумы от Чувашии: он шёл восьмым в федеральном списке претендентов от «Единой России».