Москва, 15 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил обвинение матросу 36-й бригады морской пехоты Вооруженных мил Украины Дмитрию Евгану за покушение на убийство прапорщика Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следователи накануне предъявили Евгану официальное обвинение в рамках уголовного дела о незаконных методах ведения войны, возбуждённого ГСУ СК России. Вину мой подзащитный полностью признаёт и раскаивается в содеянном», — сказал он.

По его словам, во время очной ставки с потерпевшим боевик ВСУ просил у него прощения и плакал, заявив, что совершил зверский поступок.