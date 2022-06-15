Омск, 15 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Омская область переживает очередное нашествие непарного шелкопряда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства области, вспышка зафиксирована на 28 тыс. га лесного фонда.

Скриншот страницы zpitomnik.ru Гнездо непарного шелкопряда

10 тыс. га уже обрабатывается биопрепаратом «Дефилигнум». Как отмечается, он не наносит вреда другим насекомым, зверям, птицам и растениям, и направленно действует на пищеварительную систему гусениц. Съев обработанный листок, последние погибают.

«Лесной фонд в регионе занимает почти 6 млн га, а непарный шелкопряд постоянно мигрирует. Обрабатывать абсолютно все лиственные леса, которые вызывают у шелкопряда наибольший интерес, дорого и нецелесообразно», — отметили в ведомстве.

По данным управления, вспышка непарного шелкопряда происходит каждые 7-8 лет. С начала наблюдений Омская область пережила уже около десяти подобных нашествий.

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