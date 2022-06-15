Донецк, , 08:45 — REGNUM Вооруженные украинские формирования в течение 35 минут несколько раз подвергли обстрелам Донецк, Ясиноватую и Кременец. Об этом 15 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Кременца со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что 08:00 и 08:20 украинские нацисты обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу две и четыре ракеты из реактивных систем залпового огня «Град» соответственно.

Кроме того, отмечается, что в 08:25 ВСУ выпустили по Куйбышевскому район Донецка пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области выстроились в очереди за получением российских паспортов.