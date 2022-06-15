Пономарёвский район, Оренбургская область, 15 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области нефтяную компанию привлекли к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы из-за разлива нефтепродуктов, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

oren-rshn.ru Разлив нефтепродукта

Порча земли выявлена на четырех участках в Асекеевском и Пономаревском районах. Во время проверки обнаружены следы разлива нефтесодержащей жидкости и самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также его перемешивание с минеральным грунтом, в результате земляных работ по ликвидации и устранению порывов нефтяного трубопровода. Площадь загрязненных участок составила от 37 до 1294 кв. метров.

В отношении компании возбудили административное производство. Штраф составил 320 тыс. рублей. Организация должна провести техническую рекультивацию земли до сентября 2022 года.