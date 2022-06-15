Джакарта, 15 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Качество воздуха в столице Индонезии Джакарте считается худшим в мире на основе веб-сайта AQ Index, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Mufid Afif Джакарта. Индонезия

Индекс качества воздуха Air Quality Index/ AQI в столице составил 183 AQI, при этом PM 2.5 составил 118 пароксизмов/м3, а PM 10 составил 20,6 пароксизмов/м3.

PM 2.5 — это частицы, находящиеся в воздухе, размером менее 2,5 микрометров. Кроме того, влажность в Джакарте достигла 79%, давление 1012 мб, а ветер 5,4 км/ч.

Из-за плохого качества воздуха в Джакарте все должны носить защитную маску на открытом воздухе. Кроме того, людям рекомендуется сократить занятия спортом на открытом воздухе, плотно закрыть окно, включить очиститель воздуха или устройство для фильтрации воздуха в помещении.

«По оценкам, к 2021 году загрязнение воздуха станет причиной 4900 смертей в Джакарте. Загрязнение воздуха также обошлось Джакарте в 2021 году примерно в 1 300 000 000 долларов США», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии получила письмо-уведомление, связанное с планом действий по демонстрации трудящихся перед зданием парламента.

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