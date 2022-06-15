Чита, , 08:43 — REGNUM Прокуратура Забайкалья известила о сокрушении числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Всего за 5 месяцев 2022 года было зарегистрировано 2018 таких преступлений, тогда как за 5 месяцев 2021 года их было 2418 (на 16,3% меньше).

Несмотря на общее снижение, существенный рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, зафиксирован в Тунгокоченском (+40%, с 25 до 35), Александрово-Заводском (+27,8%, с 18 до 23), Могочинском (+27,3%, с 33 до 42) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, за 6 месяцев 2021 года в Забайкалье было окончено расследованием 6459 преступлений, из них 2995 (46,4%) были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

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