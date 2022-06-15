Копенгаген, 15 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Главы МИД Канады и Дании, при участии премьер-министра Гренландии, 14 июня подписали в столице Канады Оттаве соглашение об урегулировании многолетнего пограничного спора из-за необитаемого арктического острова Ханс, расположенного в проливе Кеннеди, разделяющем Гренландию и остров Элсмир. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Дании.

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Мелани Жоли и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вместе с премьер-министром Гренландии Муте Б. Эгеде подписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ханс». пресс-служба МИД Дании «Сегодня министр иностранных дел Канадыи министр иностранных дел Даниивместе с премьер-министром Гренландииподписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ханс».

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что завершившее многолетние дискуссии соглашение является «важной исторической вехой» в отношениях между «друзьями и соседями».

Как сообщало ИА REGNUM, Канада и Дания пришли к соглашению в многолетнем пограничном споре из-за необитаемого острова Ханс, планируя разделить необитаемую скалу площадью 1,3 кв. километра между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.