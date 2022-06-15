Дания и Канада урегулировали территориальный спор в Арктике
Копенгаген, 15 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Главы МИД Канады и Дании, при участии премьер-министра Гренландии, 14 июня подписали в столице Канады Оттаве соглашение об урегулировании многолетнего пограничного спора из-за необитаемого арктического острова Ханс, расположенного в проливе Кеннеди, разделяющем Гренландию и остров Элсмир. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Дании.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что завершившее многолетние дискуссии соглашение является «важной исторической вехой» в отношениях между «друзьями и соседями».
Как сообщало ИА REGNUM, Канада и Дания пришли к соглашению в многолетнем пограничном споре из-за необитаемого острова Ханс, планируя разделить необитаемую скалу площадью 1,3 кв. километра между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.