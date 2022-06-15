Чита, , 08:37 — REGNUM В Забайкалье растут наркопреступность. По данным прокуратуры региона, всего за 5 месяцев 2022 года зарегистрировано 650 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ (за 5 месяцев 2021 года — 576, +12,8%), что составляет 7,3% от общего числа зарегистрированных преступлений (в целом по России — 7,3%, по ДФО – 6%).

Наркомания Kerch Vostok

Со сбытом наркотических средств связаны 262 преступления (за 5 месяцев 2021 года — 196).

Наибольшее число зарегистрированных преступлений наблюдается в Центральном (125), Ингодинском (79), Черновском (58), Железнодорожном (57) районах г. Читы и Краснокаменском районе (35).

Как сообщало ИА REGNUM, за, а 5 месяцев 2021 года в Забайкалье наибольшее число преступлений отмечалось в Ингодинском (123), Железнодорожном (36) районах г. Читы и Краснокаменском районе (35).

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