Назрановский р-он, 15 июня 2022, 08:37 — REGNUM В Ингушетии найдена живой женщина, пять дней назад потерявшаяся в лесу. В её поисках участвовали больше ста человек из числа спасателей и волонтеров. Жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказали первую помощь вызванные на место врачи, сообщили в региональном управлении МЧС.
Как сообщалось женщина пропала 10 июня в лесу неподалеку от села Сурхахи. На пятые сутки на её поиски отправились более 100 человек. При этом на официальном сайте МЧС информации о пропаже человека не было.
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