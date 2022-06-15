Назрановский район, Ингушетия, 15 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Ингушетии найдена живой женщина, пять дней назад потерявшаяся в лесу. В её поисках участвовали больше ста человек из числа спасателей и волонтеров. Жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказали первую помощь вызванные на место врачи, сообщили в региональном управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«Спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве селения Сурхахи Назрановского района. Сейчас ее осматривают врачи скорой помощи, прибывшие на место. Они окажут первую медицинскую помощь», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

Как сообщалось, женщина пропала 10 июня в лесу неподалеку от села Сурхахи. На пятые сутки на её поиски отправились более 100 человек. При этом на официальном сайте МЧС информации о пропаже человека не было.