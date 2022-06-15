Херсон, 15 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Жители Херсонской области выстроились в очереди за получением российских паспортов, сообщил 15 июня замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Паспорт

Он рассказал, что в регионе наблюдается «очень большой ажиотаж» вокруг получения гражданства РФ.

«Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства, только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.

По его словам, всего подано свыше 10 тыс. заявок на оформление гражданства. Из-за высокого спроса увеличивается количество административных центров по приёму документов.