Улаганский район, Алтай, 15 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту гибели в горах туристки из Хабаровска. Инцидент произошёл на территории Улаганского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Управление ГОЧС и ПБ Республики Алтай 25-летняя туристка погибла на Алтае

По данным следствия, 11 июня днём группа туристов, в составе которой была 25-летняя девушка, начала подниматься с берега реки Челушман в горы к водопаду Учар. При подъёме в жаркую погоду хабаровчанке стало плохо, и она потеряла сознание в 800 метрах от водопада.

«Находившийся рядом брат пытался оказать потерпевшей первую медицинскую помощь, проводя реанимационные мероприятия, которые положительного результата не возымели», — отметили в ведомстве.

Молодой человек позвонил спасателям, которым из-за труднодоступности местности удалось эвакуировать погибшую туристку лишь на вторые сутки. Тело направлено на экспертизу.