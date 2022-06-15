Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время массовых беспорядков в стране отказывался бежать за границу, несмотря на то, что ему это рекомендовали сделать. Об этом он рассказал в интервью, которое анонсировали на телеканале «Россия 24».

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне предлагали некоторые «товарищи» сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал», — сказал глава республики.

Он отметил, что находился во время беспорядков постоянно находился в президентской резиденции в Нур-Султане, в том числе там и ночевал. Токаев подчеркнул, что решил оставаться в стране «до конца».

Напомним, Токаев после начала беспорядков издал указ об отмене положения конституции, предусматривающего пожизненное нахождение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Действующий президент также снял с государственных постов всех родственников Назарбаева. Впоследствии ряд политиков публично обвинили семью первого президента в причастности к беспорядкам.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестные регионы Казахстана слабее остальных поддержали референдум