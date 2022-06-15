Москва, , 08:46 — REGNUM Новый сценарий платежа — с помощью формирования QR-кода на смартфоне — будет доступен держателям карт «Мир» в октябре этого года. Об этом пишет 15 июня газета «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платёжной системы.

МИР Sdelanounas.ru

Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Продавец на кассе считает код со смартфона покупателя, после чего произойдёт списание денег.

«Этот сценарий платежа станет доступен для внедрения 25 октября», — говорится в публикации.

Оплата товаров и услуг, таким образом, не потребует предъявления пластиковой карты. Операции с QR-кодом будут доступны аутентифицированным держателям карт.

Нововведение потребует доработок на продающей стороне. Банки начнут предоставлять сервис оплаты с использованием QR-кодов своим клиентам по мере внедрения соответствующей технологии.

Новый способ оплаты по картам намерены внедрить в банках «Русский Стандарт» и «Открытие». В «Сбере» напомнили, что у банка есть оплата через QR в сервисе SberPay. В «Открытии» обещают, что оплата по QR-коду будет удобнее, чем действующая сейчас оплата в системе быстрых платежей (СБП) — новый способ потребует меньшего количества операций от пользователя.

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