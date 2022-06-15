Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве участниками проекта «Активный гражданин» за восемь лет (с мая 2014 года) стали уже 6 миллионов человек, сообщается на портале мэра столицы.

Страница сайта портала «Активный гражданин»

За этот период с помощью проекта собрано более 189 млн мнений москвичей по вопросам благоустройства и другим темам, проведено 5,4 тыс. опросов и голосований.

Только с начала 2022 года проведено более 350 голосований, на сайте зарегистрировались свыше 250 тысяч человек. Среди участников проекта больше женщин, чем мужчин — 57%.

Самые «активные граждане» делятся практически поровну: больше всего участников 35-44 лет (30%), 25-34 года (29%), старше 45 лет — 26%, младше 24 лет — 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь лет портал «Активный гражданин» стал одним из наиболее масштабных цифровых проектов Москвы.

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