Екатеринбург, 15 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила бойцов четырёх подразделений «Отважных» в Донбассе. Об этом омбудсмен сообщила в социальных сетях.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Мерзлякова осталась удовлетворена условиями жизни военных на освобождённых территориях. По её словам, в каждой части есть баня и душевые, а сухпайками солдат кормят редко. Сразу за танками едет полевая кухня, которая готовит военным горячую еду. Наиболее популярны у солдат гречка и рис с тушёнкой. На сладкое у них сгущёнка, которую обычно присылают благотворители. Мерзлякова пообещала собрать военным гуманитарную посылку.

Омбудсмен отметила, что в Донбассе действительно опасно и некомфортно по бездорожью, но она успокаивает родных. «Это не останавливает ребят. Они у нас отважные. И о них заботятся», — подвела итог Мерзлякова.