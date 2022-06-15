Сеул, , 08:34 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи в мае 2022 года вырос на 19,1% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 182 869 автомобилей на сумму $4,15 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 18,9%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением спроса на экологически чистые автомобили.

Экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 45,1%, до 44 854 единиц. В стоимостном выражении показатель вырос на 46,1%, до $1,28 млрд. Поставки автозапчастей также выросли на 7,6%, до $1,96 млрд.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее увеличилось на 19,8%, до 307 048 единиц, однако продажи на внутреннем рынке упали на 4,1%, до 145 464 единиц.