Уссурийск, Приморский край, , 08:33 — REGNUM В детском саду города Уссурийск в Приморской крае случился пожар. Из здания эвакуировали 115 детей и 24 взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе управления МЧС по региону.

В детском саду Пресс-служба Городской думы Калуги

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Пожар произошёл на втором этаже. Помещения были задымлены. Все находившиеся в здании были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

Из-за возгорания пострадала проводка. Причина и размер ущерба от пожара устанавливаются. Пожарные машины прибыли через 3 минуты после вызова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте пожар произошёл в детском саду Санкт-Петербурга. Возгорание возникло в кабинете площадью 10 кв. метров и было быстро ликвидировано. Никто не пострадал.