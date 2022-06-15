Иркутск, 15 июня 2022, 08:32 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 15 июня сообщили подробности дорожной аварии с участием двухлетнего ребёнка. Авария случилась накануне, около 16:00 местного времени на 10 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский». 25-летняя женщина, управляя Mazda Demio, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием иномарки.
Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что автоледи буквально неделю назад привлекалась за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Медицинское освидетельствование вновь показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе у молодой женщины.
Кроме того, в результате дорожного происшествия выяснилось, что на заднем сиденье без детского удерживающего устройства находилась ее маленькая дочь. Девочке понадобилась помощь медицинских работников.В настоящее время по данному факту автоинспекторами проводится проверка. Дорожные полицейские составили на неё административный протокол за управление машиной в состоянии опьянения, перевозку ребёнка без автокресла, а также за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери. В ближайшее время специалисты комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрят материал, где дадут правовую оценку действиям иркутянки.
Как сообщало ИА REGNUM, на въезде в город Бодайбо 48-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, 15 июня не справился с управлением и совершил наезд на стелу.
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