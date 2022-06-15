Иркутск, 15 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 15 июня сообщили подробности дорожной аварии с участием двухлетнего ребёнка. Авария случилась накануне, около 16:00 местного времени на 10 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский». 25-летняя женщина, управляя Mazda Demio, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием иномарки.

МВД В Иркутском районе нетрезвая женщина допустила съезд в кювет, в результате чего пострадала её дочь

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что автоледи буквально неделю назад привлекалась за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Медицинское освидетельствование вновь показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе у молодой женщины.

Кроме того, в результате дорожного происшествия выяснилось, что на заднем сиденье без детского удерживающего устройства находилась ее маленькая дочь. Девочке понадобилась помощь медицинских работников.

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Как сообщало ИА REGNUM, на въезде в город Бодайбо 48-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, 15 июня не справился с управлением и совершил наезд на стелу.

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