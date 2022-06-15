Тегеран, , 08:31 — REGNUM Не менее восьми человек погибли в результате взрыва во время празднования дня рождения в кафе в столичной провинции Ирана, которая находится к западу от Тегерана. Об этом 14 июня сообщило агентство Tasnim.

Взрыв Pixabay.com

Уточняется, что в числе погибших трое детей. При этом семеро погибли на месте и еще один ребёнок скончался позднее в больнице.

Также, по данным СМИ Ирана, в кафе мог взорваться баллон с гелием, применявшийся для надувания воздушных шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в многоэтажном жилом доме в поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области произошел взрыв бытового газа.