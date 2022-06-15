Уфа, , 08:46 — REGNUM Три человека, в том числе 7-летний ребенок, попали в логово змей в Башкирии. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что инцидент произошел 14 июня в селе Павловка Нуримановского района.

«Две юные девушки и 7-летний ребенок решили спуститься через Красные скалы на водоем. На обратно пути девочки наткнулись на логово змей, продолжить свой путь испугались. Тогда компания обратилась в экстренные службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на помощь спасатели провели с ними профилактическую беседу, затем эвакуировали до села Павловка. К счастью медпомощь не требовалась.

Спасатели рекомендуют родителям не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе 10-месячный ребенок уронил на себя чайник с кипятком.